Эстонку не выпускают из ДНР: я не знаю, когда смогу вернуться домой

С редакцией RusDelfi связалась гражданка Эстонии, которая вот уже больше месяца живет под Донецком. Она рассказала, что происходит в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике во время пандемии коронавируса.
Ей 22 года, она гражданка Эстонии (фамилия и имя редакции известны), муж с Востока Украины. Семейная пара постоянно проживает в Таллинне, а 16 марта отправилась в долгожданный отпуск к родственникам мужа в Макеевку, город-спутник Донецка.
”Мы были в курсе ситуации с коронавирусом в мире, но просто надеялись, что за пять дней ничего кардинально не изменится, и мы успеем сделать все задуманное, так сказать, проскочим”, — рассказывает она RusDelfi. По ее словам, они изначально не особенно верили СМИ, думали, что успеют вернуться домой через Россию, но не получилось.
”21 марта подъезжаем к границе (самопровозглашенной ДНР и России — RusDelfi), чтобы вернуться в Эстонию, нам говорят, что не могут пропустить. Не буду описывать своё отчаяние и слёзы, но я в прямом смысле не знала, как дальше жить, что делать, а когда я смогу снова вернуться домой, увидеть свою семью? Слава богу, нам было куда вернуться, назад в Макеевку к маме мужа.
Сегодня, 30 апреля, (день, когда она связалась с RusDelfi) и я до сих пор тут. На работе меня ждут, кошка наша у родителей, я так же плачу за съемную квартиру в Таллине, и не знаю, когда смогу вернуться назад домой. Ведь самое страшное для нас — это неизвестность”, — объясняет она.
Цены поднялись, дистанцию не соблюдают, торговые центры открыты
Она изначально боялась ехать на Восток Украины, ведь там идет война. Но по приезду поняла, что все на самом деле спокойно. ”Я не слышу никаких обстрелов. Конечно, введен комендантский час. После 23:00 лучше сидеть дома, иначе могут посадить на 15 суток”, — добавила она в разговоре с RusDelfi.
Карантина в ДНР нет, просто советуют сидеть дома. ”Людей на улице много, как будто ничего и нет. Только что отменены все льготы для пенсионеров — бесплатный проезд на общественном транспорте. Пенсионеры очень возмущены, но продолжают ездить, — говорит эстонка.
- Школы закрыты. Отменены выпускные и последнии звонки. Учатся дистанционно до конца учебного года. Экзамены будут сдаваться так: присылают вопросы и задания, дают два часа, и работы должны быть отправлены обратно. Детские сады открыты, — рассказывает она про систему образования.
”
Продуктов в магазинах хватает, с этим проблем нет. Интересный факт: раньше лимоны стоили ~150₽ кг/ сейчас 500₽кг, имбирь 300₽кг, теперь 300₽ 100г.
- Торговые центры открыты — одежду купить можно! Везде, конечно, на входе висит листовка, на которой написано, что вход строго в масках. Заходишь в магазин (сама в маске), а процентов 80 других посетителей без, — добавляет гражданка Эстонии. — Отношение людей к ситуации в целом: люди относятся с настороженностью, так как все знают, что медицина тут не на самом хорошем уровне и тебе могут просто не помочь. Также опять эти листовки на дверях магазинов — просто ради вида. На пол наклеены пометки 1-2 метра дистанция. Все дышат тебе в спину и никто этого не соблюдает — добавляет она.
"Как я собираюсь попасть к себе домой в Эстонию? Я не знаю. Я просто не знаю… Каждый день читаю разные источники и жду пока разрешат хотя бы транзит для иностранных граждан. Мне просто нужно хотя бы часов 8-10 и я вернусь домой”, — ответила она на вопросы RusDelfi.
Чтобы вернуться в Таллинн, ей нужно пересечь две границы — выехать из ДНР в Россию, затем из России в Эстонию. На границе с Эстонией у нее не будет проблем. Сложность в том, что Россия не пускает иностранных граждан, а у нее эстонский паспорт. Поэтому ей приходиться переживать пандемию коронавируса в Макеевке.
RusDelfi отправил запрос в посольство Эстонии на Украине.
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