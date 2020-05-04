Эстонку не выпускают из ДНР: я не знаю, когда смогу вернуться домой

Ей 22 года, она гражданка Эстонии (фамилия и имя редакции известны), муж с Востока Украины. Семейная пара постоянно проживает в Таллинне, а 16 марта отправилась в долгожданный отпуск к родственникам мужа в Макеевку, город-спутник Донецка.

”Мы были в курсе ситуации с коронавирусом в мире, но просто надеялись, что за пять дней ничего кардинально не изменится, и мы успеем сделать все задуманное, так сказать, проскочим”, — рассказывает она RusDelfi. По ее словам, они изначально не особенно верили СМИ, думали, что успеют вернуться домой через Россию, но не получилось.

”21 марта подъезжаем к границе (самопровозглашенной ДНР и России — RusDelfi), чтобы вернуться в Эстонию, нам говорят, что не могут пропустить. Не буду описывать своё отчаяние и слёзы, но я в прямом смысле не знала, как дальше жить, что делать, а когда я смогу снова вернуться домой, увидеть свою семью? Слава богу, нам было куда вернуться, назад в Макеевку к маме мужа.

Сегодня, 30 апреля, (день, когда она связалась с RusDelfi) и я до сих пор тут. На работе меня ждут, кошка наша у родителей, я так же плачу за съемную квартиру в Таллине, и не знаю, когда смогу вернуться назад домой. Ведь самое страшное для нас — это неизвестность”, — объясняет она.

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Она изначально боялась ехать на Восток Украины, ведь там идет война. Но по приезду поняла, что все на самом деле спокойно. ”Я не слышу никаких обстрелов. Конечно, введен комендантский час. После 23:00 лучше сидеть дома, иначе могут посадить на 15 суток”, — добавила она в разговоре с RusDelfi.

Карантина в ДНР нет, просто советуют сидеть дома. ”Людей на улице много, как будто ничего и нет. Только что отменены все льготы для пенсионеров — бесплатный проезд на общественном транспорте. Пенсионеры очень возмущены, но продолжают ездить, — говорит эстонка.

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- Школы закрыты. Отменены выпускные и последнии звонки. Учатся дистанционно до конца учебного года. Экзамены будут сдаваться так: присылают вопросы и задания, дают два часа, и работы должны быть отправлены обратно. Детские сады открыты, — рассказывает она про систему образования.