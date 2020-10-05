Эстонку лишили земельной собственности в Ивангороде

В сентябре 2020 года Кингисеппский городской суд Ленинградской области удовлетворил исковые требования прокурора города об обязании гражданки Эстонской Республики произвести отчуждение своего земельного участка, сообщает пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданка Эстонии с 2010 года владеет земельным участком, расположенным в одном из СНТ г. Ивангорода. Указанный земельный участок относится к землям приграничных территорий, в связи с чем, по законодательству Российской Федерации, не может находиться в собственности иностранных граждан.

Суд своим решением обязал иностранку произвести отчуждение земельного участка, расположенного в приграничной зоне РФ в срок до 31 декабря 2021 года. Решение суда в законную силу не вступило.