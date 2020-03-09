Эстонка в закрытом на карантине Милане: из-за коронавируса я потеряю до 30 000 евро в месяц

Итальянское правительство приняло решение ввести строгий карантин в Ломбардии, крупнейшем очаге коронавируса в Европе. Мария Ларионова, которая держит салон и школу наращивания ресниц в центре кризисного региона, в Милане, до сих пор не заметила беспокойства у горожан.
"Сейчас мы только пытаемся понять, как и что теперь будет происходить, — призналась в воскресенье Delfi 31-летняя эстонка. — Для паники точно нет причины, и лично я считаю, что карантин в некоторой степени необходим, видя на примере Китая, что с его помощью смогли хорошо ограничить распространение".
Но дороги, по ее словам, действительно пустые — "как будто август", отметила она, описывая картину на улицах. На основании открывающегося из окна дома вида Мария сказала, что движение по сравнению с обычным сильно меньше.
Мария отметила, что их семья и сама смогла почувствовать на своей шкуре, каким образом проходит тестирование на вирус: свекрови из-за подозрения на коронавирус пришлось побыть изолированной в больнице.
81-летняя свекровь решила дать отвезти себя на проверку, поскольку у нее были трудности с дыханием. Но в трампункт не разрешено входить самостоятельно — у двери пришедших встречают работники в защитных костюмах, которые измеряют человеку температуру, дальше решая на ее основании, принимать человека в помещения или нет.
У свекрови тогда была температура, поэтому дальше ее отвезли в изолированную часть больницы. Там ей сделали компьютерную томографию и тест на вирус. Поскольку результатов теста приходится ждать 24 часа, делают компьютерную томографию, чтобы увидеть, произошли ли в легких характерные для коронавируса изменения.
В ожидании результатов свекровь поместили в изолированное помещение, где были все удобства — отдельная комната и телевизор. К счастью, выяснилось, что у свекрови были другие проблемы со здоровьем, и после отрицательного теста женщину с антибиотиками отправили домой. Весь процесс она оценила как профессиональный.
Из-за вспышки коронавируса в Италии запрещено проводить курсы — это сильно бьет по бизнесу прожившей в Италии семь лет Марии, поскольку все запланированные курсы наращивания ресниц пришлось отменить. Ущерб она оценила приблизительно в 25 000 — 30 000 евро в месяц. "Его много, поскольку и расходы большие", — пришлось признать женщине.
Чтобы текущая ситуация не стала для предприятия роковой, она договорилась с владельцем арендуемой пощади — если финансовое положение станет очень плохим, на некоторое время приостановят оплату аренды.
Все-таки Марии приносит деньги салон, который сейчас пока не потерпел особого урона. Самым большим страхом Мария считает то, что клиенты перестанут ходить на наращивание ресниц и работающим в салоне девушкам будет недостаточно работы. Некоторые клиенты отменили свои процедуры, но это, например, потому, что им из-за отсутствия транспортных возможностей не успеть в Милан к условленному времени.
"Мы делаем все от себя зависящее, чтобы салон работал и клиенты ходили, — заверила Мария. — Вдобавок к маскам и дезинфицирующему гелю у нас также есть очиститель воздуха, и мы дали всю эту информацию клиентам, какие меры мы принимаем для гарантирования безопасности. Также мы заказали ваучеры на такси, которые даем своим клиентам, чтобы они не должны были передвигаться на общественном транспорте".
На прилавках магазинов хаоса пока нет. "Esselunga и Lidl были какое-то время совсем опустошены, а в более дорогих — как Carrefour — товара хватает, — описала эстонка. — В аптеках лекарства есть, не хватает только масок и дезинфицирующих средств".
Замешательство вызвало государственное освещение в СМИ. До субботы говорили, что от ношения маски особо нет пользы, но с воскресенья распространяемая информация поменялась: всем следует закрывать лицо, если только возможно. Сама Мария носит маску в магазине и в многолюдных местах уже целый месяц. Но на улицах значительного культа масок до сих пор не замечено.
В целом Мария оценивает работу местных СМИ как эффективную. "Все порталы передают новую информацию 24/7 и очень быстро", — описала она.
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