Эстонка в закрытом на карантине Милане: из-за коронавируса я потеряю до 30 000 евро в месяц

"Сейчас мы только пытаемся понять, как и что теперь будет происходить, — призналась в воскресенье Delfi 31-летняя эстонка. — Для паники точно нет причины, и лично я считаю, что карантин в некоторой степени необходим, видя на примере Китая, что с его помощью смогли хорошо ограничить распространение".

Но дороги, по ее словам, действительно пустые — "как будто август", отметила она, описывая картину на улицах. На основании открывающегося из окна дома вида Мария сказала, что движение по сравнению с обычным сильно меньше.

Kodutänav on tavapärasest tühjem. Foto: Maria Larionova

Мария отметила, что их семья и сама смогла почувствовать на своей шкуре, каким образом проходит тестирование на вирус: свекрови из-за подозрения на коронавирус пришлось побыть изолированной в больнице.

81-летняя свекровь решила дать отвезти себя на проверку, поскольку у нее были трудности с дыханием. Но в трампункт не разрешено входить самостоятельно — у двери пришедших встречают работники в защитных костюмах, которые измеряют человеку температуру, дальше решая на ее основании, принимать человека в помещения или нет.

У свекрови тогда была температура, поэтому дальше ее отвезли в изолированную часть больницы. Там ей сделали компьютерную томографию и тест на вирус. Поскольку результатов теста приходится ждать 24 часа, делают компьютерную томографию, чтобы увидеть, произошли ли в легких характерные для коронавируса изменения.