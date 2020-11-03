Эстонка в Вене: местные в шоке от теракта, никто не ожидал такого

"Жители Вены находятся в шоке. Никто не ожидал такого. Вчера был последний день перед началом действия более строгих ограничений на передвижение, поэтому люди еще наслаждались свободой — гуляли, сидели в кафе, веселились", — рассказывает проживающая в Вене Трийну.

С сегодняшнего дня в Вене начали действовать ограничения на передвижение, а центр города дополнительно объявлен красной зоной. В связи с терактом взрослых и детей просят при возможности оставаться дома.

"Полицейская операция все еще идет, так как один террорист находится в бегах. Есть подозрения, что он уже не в Вене, но опасность велика, поэтому безопасность людей на первом месте", — добавила девушка.

Хотя Трийну живет далеко от центра, но полицейская операция затронула и ее. "Весь вечер я слышала шум полицейских вертолетов. А те, кто живет ближе к место теракта, рассказывают, чо слышали выстрелы, а позже сирены и тоже вертолеты — словно началась война", — рассказывает она.

Девушка отметила, что местные жители выражают полиции и спецслужбам много благодарности. В Австрии не было терактов уже много лет, поэтому вчерашние события особенно сильно задели местных жителей.

"Страна полностью погрузилась в траур. Но министр внутренних дел Австрии вчера вчера дал очень поддерживающее сообщение, сказав, что атака на одного из нас — это атака на всех нас. Это дало всему народу ощущение, что никто из нас не одинок", — говорит Трийну.

Как пишет "Медуза", теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Около 20:00 по местному времени преступник или несколько преступников открыли стрельбу по прохожим в шести разных местах в центре Вены, расположенных недалеко друг от друга. В результате теракта погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Известно, что одна из жертв теракта работала официанткой. Еще 17 человек, в том числе 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. У большинства пострадавших огнестрельные ранения, у некоторых из них — ножевые ранения. Семеро пострадавших в критическом состоянии.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.