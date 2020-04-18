Эстонка в Лондоне: мне стыдно видеть, что местные медики не обеспечены даже элементарными средствами защиты

”Мне стыдно наблюдать за тем, как местные медики подвергают свои жизни опасности, в то время как их не обеспечили даже элементарными средствами защиты”, — говорит Сирп.

Также недовольна она и поведением безответственных граждан, которые не уважают остальных и не следуют установленным правилам, сводя на нет все усилия.

Несмотря на то, что официальные меры были приняты 23 марта, по ее словам, многие организаторы мероприятий и владельцы общественных мест уже в начале месяца по собственной инициативе по примеру других европейских стран стали отменять массовые мероприятия и внедрять меры безопасности.

”Сейчас уже многие жителя более или менее привыкли к ограничениям, однако с соблюдением обязательной дистанции в магазинах или на улице порой возникают проблемы. До внедрения последних мер британцы активно посещали пабы и тайно встречались компаниями”, — рассказывает женщина.

”К сожалению, маски носят лишь немногие. Предполагаю, что один-два человека из десяти. В магазинах продавцы тоже не носят. Не знаю, почему: люди до сих пор верят словам правительства, что от масок нет толка, либо просто неоткуда их взять”.

По поводу развлечений Хелен не переживает, так как для встреч с друзьями, культурного досуга и самообразования существует интернет, в котором в сложившихся условиях предлагается очень много всего интересного.

Для посещения магазина Хелен выбирает время, когда там меньше всего народа, но, в основном, заказывает продукты на дом.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!