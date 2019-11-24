Эстонка в интервью Yle: при коммунизме праздновать Рождество было запрещено — могли сослать в Сибирь

Материал в переводе с финского приводит Иносми.

Когда Эстония стала независимой и все вокруг изменилось, Кристи Айнйерв было 15 лет. Долгие годы советской власти внезапно остались позади, границы открылись, и в страну устремились потоки помощи.

Магазины постепенно заполнялись интересными товарами, у людей появилась возможность путешествовать и узнавать о жизни в других странах.

”Вопросов было много, а мы были невероятно любопытны, — вспоминает Кристи. — О чем думают другие люди? Как они живут? Что они любят?”

Сама Кристи Айнйерв попала за границу через Хаапсалу: там она начала петь в юношеском хоре, который ездил в Швецию и Финляндию.

Многие песни были шведскими. Со временем Кристи начала учить шведский язык — как дома, в Эстонии, так и в шведской Сигтуне.

Она до сих пор его не забыла и общается с друзьями из Остроботнии.

Многие песни, которые она пела в хоре, были о боге. Между тем она росла при коммунизме, и о боге никогда даже не упоминалось.