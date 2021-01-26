Эстонка в Финляндии: в социальных сетях эстонцев ругают как разносчиков коронавируса

"Если почитать в Facebook комментарии к новостям YLE (финская государственная телерадиокомпания — ред.), то отношение финнов к эстонцам не радует. Новости, касающиеся жестких ограничений, заставили финнов образно говоря виртуально аплодировать и одобрять смелое и ответственное решение финского правительства.

"Многие ругают приезжающих из-за рубежа на работу в Финляндию, потому что якобы они и привозят вирус в страну", — пишет Вунк.

Между тем сами финны относятся к правилам довольно расслабленно.

"Маскок в Финляндии увидишь гораздо меньше, чем, к примеру, это было месяц назад в Эстонии. В Эстонии во время одного похода в магазин можно встретить всего пару человек без масок, а в Финляндии таких будет несколько десятков", — сравнивает автор.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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