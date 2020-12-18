Эстонка, получившая в США вакцину от коронавируса: прежде я тщательно все изучила

В США вакцинация началась в понедельник. Первыми вакцину получают группы риска и медперсонал, к которому и относится Эне. Как пишет женщина в своем блоге, пока никаких побочных эффектов у женщины не наблюдалось, но перед тем, как вакцинироваться, она хорошо взвесила все за и против.

”Моя иммунная система немного слабее обычной. На самом деле у меня практически иммунодефицит, хотя более серьезные проблемы из-за него появлятся только через 10-15 лет. Но, несмотря на это, я не хочу проверять, как он будет справляться с коронавирусом. Руки я дезинфицирую и мою, маску ношу, при необходимости и защитную одежду. Вакцина — это еще одно звено в моей системе защиты, которая, надеюсь, убережет от заражения”, — сказала женщина.

Вакцинироваться Эне ходила с другом, которого после Pfizer стало тошнить. ”У него не было аллергической реакции, только тошнота и головокружение. Но на всякий случай ему предложили прилечь и подождать. Выходит, что он вошел в этот 1% людей, которые испытывают тошноту после вакцинации”.

Эне признала, что по поводу вакцины от коронавируса сомневалась больше, чем насчет других сезонных вакцин.

”О вакцине от коронавируса я узнавала больше, чем о вакцине от гриппа. От гриппа я просто пошла и привилась. Не ломала голову над тем, есть ли побочные эффекты, стоит ли оно того и так далее. Конечно, я знаю, что вакцина не защищает на 100% и не у всех возникает иммунитет, но, взвесив плюсы и минусы, а также возможные риски, я приняла это решение”.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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