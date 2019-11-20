Эстонию призвали "не баловаться с историей". Реакции политиков РФ на слова Пыллуааса об аннексии эстонских территорий

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Заявление Пыллуааса было вызвано словам директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора.

"Не баловаться" с территориальным вопросом



Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил РИА Новости, что Таллинну следует прекратить "баловаться" с территориальными претензиями к России, иначе может выясниться, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а наоборот.

"Я бы не советовал баловаться с историей. А то запросто выяснится, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а совсем наоборот. Этот вопрос надо закрыть раз и навсегда. Такова наша позиция", — заявил Морозов. По его словам, Россия не имеет территориальных претензий к Таллинну.

"Но и всякие благоглупости с его стороны выслушивать не намерены", — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что уже не в первый раз эстонские политики поднимают вопрос о территориальных притязаниях к России.