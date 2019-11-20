20.11.2019, 15:45

Эстонию призвали "не баловаться с историей". Реакции политиков РФ на слова Пыллуааса об аннексии эстонских территорий

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Эстонию призвали "не баловаться с историей". Реакции политиков РФ на слова Пыллуааса об аннексии эстонских территорий
Henn PõlluaasFoto: Tiit Blaat

Cпикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии и должна их вернуть. На высказывание Пыллуааса отреагировали российские политики и эксперты.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Заявление Пыллуааса было вызвано словам директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора.

"Не баловаться" с территориальным вопросом


Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил РИА Новости, что Таллинну следует прекратить "баловаться" с территориальными претензиями к России, иначе может выясниться, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а наоборот.

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"Я бы не советовал баловаться с историей. А то запросто выяснится, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а совсем наоборот. Этот вопрос надо закрыть раз и навсегда. Такова наша позиция", — заявил Морозов. По его словам, Россия не имеет территориальных претензий к Таллинну.

"Но и всякие благоглупости с его стороны выслушивать не намерены", — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что уже не в первый раз эстонские политики поднимают вопрос о территориальных притязаниях к России.

"Эстонская государственность, как известно, молода, и ее история в плане территориального становления очень противоречива. И многие эстонские города мы, к примеру, знаем под русскими именами", — сказал Морозов.

"Отголоски осенней депрессии"

Бывшая глава Крыма, а ныне зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что от любых попыток пересмотра границ пострадают прежде всего небольшие государства, а слова спикера эстонского парламента о претензиях на российские территории, видимо, являются ностальгией по былым временам.

"От любых попыток пересмотра границ, как это часто бывает, пострадают прежде всего небольшие государства, жаль что этого не понимают некоторые эстонские политики", — сказала Поклонская РИА Новости.

"Возможно, эти слова господина Пыллуааса являются отголосками осенней депрессии, вот он и решил поностальгировать по былым временам. Думаю, что остальные эстонские политики, как и многоуважаемый эстонский народ, должны быть удовлетворены, что в среде российских политиков не сильны реваншистские настроения, и мы не предлагаем вернуть Россию в границы СССР", — ответила депутат.

"Неконструктивный подход"


Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT заявил, что аннексии не было, призвав Таллинн к выстраиванию конструктивного диалога с Москвой, пишет РИА Новости.

"Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения".

"Рассуждения ни о чем"


В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал слова Пыллуааса гипотетическими рассуждениями ни о чем, отметив при этом их ярко выраженный русофобский характер.

"Юридической силы, конечно, никакой не имеют, но раздражителем в двусторонних отношениях являются. Что касается, еще раз повторяю, сути вопроса: никаких пограничных разногласий у нас в этой части света нет, не было и, я надеюсь, не будет", — заключил сенатор.

"Поднять градус напряженности"


Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik заявил, что Россия "ничего не должна" Эстонии. Он выразил мнение, что эстонские политики пытаются "подогреть напряженность" между Россией и западными странами.

"И я думаю, чем раньше они перестанут делать подобные заявления, тем лучше будут развиваться отношения между нашими странами. Они же сами прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективное и беспочвенное заявление. <…> Младоевропейцы, к которым я отношу все три страны Прибалтики и Польшу, постоянно муссируют всякие политические глупости, чтобы поднять градус напряженности".

Сенатор призвал Пыллуааса перестать тратить время на подобные заявления.

"Какие тут могут быть вопросы?"


По словам научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, территориальные претензии эстонских политиков к России абсолютно беспочвенны. Он отметил, что при наличии приграничных споров и проблем Эстония не смогла бы вступить в НАТО.

"Те границы, о которых мечтают эстонские политики, в 1920 году были фактически навязаны. Россия находилась в состоянии гражданской войны", — объяснил он.

"Вопрос давно закрыт"


Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заявил РИА Новости, что слова Пыллуааса являются спекуляцией и элементом внутриполитической борьбы в прибалтийской республике.

"Внешнеполитический фактор от этого никакой, потому что вопрос территориальных споров с Эстонией давно закрыт. Он закрыт де-факто в 1993-1994 годах, когда этот вопрос перестал как политический обсуждаться на государственных переговорах российской и эстонской делегацией. В 1997 году был подписан первый технический договор, который урегулировал непосредственно линию (границу)", — сказал он.

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