Эстонию призвали "не баловаться с историей". Реакции политиков РФ на слова Пыллуааса об аннексии эстонских территорий

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал слова Пыллуааса гипотетическими рассуждениями ни о чем, отметив при этом их ярко выраженный русофобский характер.
"Юридической силы, конечно, никакой не имеют, но раздражителем в двусторонних отношениях являются. Что касается, еще раз повторяю, сути вопроса: никаких пограничных разногласий у нас в этой части света нет, не было и, я надеюсь, не будет", — заключил сенатор.
"Поднять градус напряженности"
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik заявил, что Россия "ничего не должна" Эстонии. Он выразил мнение, что эстонские политики пытаются "подогреть напряженность" между Россией и западными странами.
"И я думаю, чем раньше они перестанут делать подобные заявления, тем лучше будут развиваться отношения между нашими странами. Они же сами прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективное и беспочвенное заявление. <…> Младоевропейцы, к которым я отношу все три страны Прибалтики и Польшу, постоянно муссируют всякие политические глупости, чтобы поднять градус напряженности".
Сенатор призвал Пыллуааса перестать тратить время на подобные заявления.
"Какие тут могут быть вопросы?"
По словам научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, территориальные претензии эстонских политиков к России абсолютно беспочвенны. Он отметил, что при наличии приграничных споров и проблем Эстония не смогла бы вступить в НАТО.
"Те границы, о которых мечтают эстонские политики, в 1920 году были фактически навязаны. Россия находилась в состоянии гражданской войны", — объяснил он.
"Вопрос давно закрыт"
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заявил РИА Новости, что слова Пыллуааса являются спекуляцией и элементом внутриполитической борьбы в прибалтийской республике.
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