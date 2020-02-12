Эстонию посетит высокий гость из Швеции

Визит спикера парламента Швеции начнется со встречи со спикером Рийгикогу утром в четверг. Во встрече также примут участие председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа и председатель депутатской группы по парламентским связям со Швецией Йоко Алендер.

После встречи с 11:00 до 11:45 состоится дискуссия на тему ”Цифровые технологии: возможности и угрозы для нашей демократии” (доступна прямая трансляция). В этом обсуждении, которое пройдет в конференц-зале парламента, также примут участие член комиссии по государственной обороне и комиссии по делам Европейского союза Оудекки Лооне и член комиссии по иностранным делам и комиссии по делам Европейского союза Кейт Пентус-Розиманнус. Руководить дискуссией будет представитель бюро Государственной канцелярии по координированию вопросов безопасности и государственной обороны Лийза Паст.

После обеда спикер Риксдага встретится с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу и представителями Института внешней политики Эстонии. После этого запланировано посещение брифинг-центра e-Eesti и Шведской церкви Святого Михаила.