Эстонию посетит вице-президент Намибии Нанголо Мбумба

Сегодня вечером вице-президент Нанголо Мбумба встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Завтра в 10.30 в программе вице-президента встреча со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом, а в 16.30 – с министром внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго.

Кроме того, вице-президент посетит Министерство образования и науки, где получит обзор эстонcкой системы образования и обсудит возможности двустороннего сотрудничества. Также вице-президент Намибии ознакомится с демонстрационным центром э-Эстонии.