10.09.2019, 18:23

Эстонию посетит вице-президент Намибии Нанголо Мбумба


rus.delfi.ee
EST
Aerofotod 04.07.2019
Ülemiste ja T1 kaubanduskeskused.Foto: Andres Putting

Сегодня и завтра в Эстонии с визитом находится вице-президент Намибии Нанголо Мбумба, которого сопровождают правительственная и бизнес-делегация.

Сегодня вечером вице-президент Нанголо Мбумба встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Завтра в 10.30 в программе вице-президента встреча со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом, а в 16.30 – с министром внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго.

Кроме того, вице-президент посетит Министерство образования и науки, где получит обзор эстонcкой системы образования и обсудит возможности двустороннего сотрудничества. Также вице-президент Намибии ознакомится с демонстрационным центром э-Эстонии.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: