Эстонию посетит вице-президент Намибии Нанголо Мбумба
Сегодня и завтра в Эстонии с визитом находится вице-президент Намибии Нанголо Мбумба, которого сопровождают правительственная и бизнес-делегация.
Сегодня и завтра в Эстонии с визитом находится вице-президент Намибии Нанголо Мбумба, которого сопровождают правительственная и бизнес-делегация.
Сегодня вечером вице-президент Нанголо Мбумба встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Завтра в 10.30 в программе вице-президента встреча со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом, а в 16.30 – с министром внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго.
Кроме того, вице-президент посетит Министерство образования и науки, где получит обзор эстонcкой системы образования и обсудит возможности двустороннего сотрудничества. Также вице-президент Намибии ознакомится с демонстрационным центром э-Эстонии.
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