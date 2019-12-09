Эстонию посетит премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Завтра вечером Бабиш и Ратас примут участие в совместном ужине, а утром в среду, 11 декабря, глава правительства Чехии встретится с Юри Ратасом в Доме Стенбока. После этого премьер-министры отправятся на базу ВВС Эмари, где встретятся с чешскими военнослужащими, участвующими в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, и познакомятся с возможностями авиабазы. Посещение базы начнется в 9.45, а в 10.45 премьер-министры дадут короткую пресс-конференцию.

Кроме того, Бабиш встретится с министром предпринимательства и информационных технологий Каймаром Кару и посетит Центр кибербезопасности НАТО и демонстрационный центр э-Эстонии. Бабиш также возложит венок к подножию монумента в честь Освободительной войны, посетит Музей оккупаций и свободы и встретится со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.