Эстонию посетит представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 22 января, посетит Эстонию, чтобы принять участие в виртуальном заседании Совета безопасности ООН, посвященном свободе слова в Республике Беларусь, пишет RusERR.
Светлана Тихановская также планирует встретиться в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.
После встречи с Рейнсалу в 10:15 в МИД Эстонии состоится пресс-конференция на английском языке.
Светлана Тихановская баллотировалась на прошедших 9 августа 2020 года в Республике Беларусь президентских выборах вместо своего супруга Сергея Тихановского — популярного блогера, который был арестован перед выборами.
После оглашения результатов выборов, победителем которых был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты против фальсификации их результатов — протестующие считают, что на выборах победила Тихановская.
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