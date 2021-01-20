Эстонию посетит представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Светлана Тихановская также планирует встретиться в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.

После встречи с Рейнсалу в 10:15 в МИД Эстонии состоится пресс-конференция на английском языке.

Светлана Тихановская баллотировалась на прошедших 9 августа 2020 года в Республике Беларусь президентских выборах вместо своего супруга Сергея Тихановского — популярного блогера, который был арестован перед выборами.

После оглашения результатов выборов, победителем которых был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты против фальсификации их результатов — протестующие считают, что на выборах победила Тихановская.