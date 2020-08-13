Эстонию беспокоит ситуация с коронавирусом в соседних странах
Ситуация с коронавирусом в других, в том числе в соседних странах, вызывает беспокойство эстонских властей, пишет RusERR.
Ситуация с коронавирусом в других, в том числе в соседних странах, вызывает беспокойство эстонских властей, пишет RusERR.
Как передают радионовости ERR, об этом заявил министр социальных дел Танель Кийк.
"Еще в начале лета мы договорились о предельном показателе: 16 заболевших на тысячу населения. Это был среднеевропейский уровень, критерий и для оценки ситуации в третьих странах и для определения необходимости соблюдения карантина. Сегодня этот уровень — более 25 на тысячу. На эту тему велись разговоры как в соседних, так и в других странах Европы. И каждая из стран продумывает разные стратегии. Этой же задачей занят Департамент здоровья Эстонии", — сказал Кийк.
К позитивным моментам эксперты сегодня относят некоторое замедление прироста новых заболевших в США и стабильно низкий уровень смертности от коронавируса в Европе, так и во всем мире.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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