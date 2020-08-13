Эстонию беспокоит ситуация с коронавирусом в соседних странах

Как передают радионовости ERR, об этом заявил министр социальных дел Танель Кийк.

"Еще в начале лета мы договорились о предельном показателе: 16 заболевших на тысячу населения. Это был среднеевропейский уровень, критерий и для оценки ситуации в третьих странах и для определения необходимости соблюдения карантина. Сегодня этот уровень — более 25 на тысячу. На эту тему велись разговоры как в соседних, так и в других странах Европы. И каждая из стран продумывает разные стратегии. Этой же задачей занят Департамент здоровья Эстонии", — сказал Кийк.

К позитивным моментам эксперты сегодня относят некоторое замедление прироста новых заболевших в США и стабильно низкий уровень смертности от коронавируса в Европе, так и во всем мире.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!