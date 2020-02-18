Эстония заявила о готовности к возможному приезду Путина в Тарту

"У нас пока нет никакой информации о том, планирует ли президент Путин принять участие в этом мероприятии. Мы обратились в российское посольство, но они также не знают", — сказала представитель Министерства культуры Анн-Ли Реймаа, слова которой передает RusErr.

Однако, отметила Реймаа, организаторы конгресса подготовились к возможному приезду Путина. Готовы к его приезду и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны, который будет отвечать за безопасность мероприятия.

"В связи с Всемирным конгрессом и визитом глав государств полиция при необходимости готова мобилизовать дополнительные силы из других подразделений Южной Эстонии", — подтвердил глава Тартуского отделения полиции Вейко Ярва.