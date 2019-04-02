Эстония запросила встречу Кальюлайд с Путиным в Москве 18 апреля

"Расписание визита президента Кальюлайд в Москву еще не утверждено, однако официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен", — сказала она.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля, где примет участие в открытии отреставрированного здания посольства этой республики. По словам советника президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинга, Таллинн проинформировал МИД РФ о предстоящем визите главы государства, однако договоренностей о двусторонних встречах в Москве не достигнуто.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году: Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.