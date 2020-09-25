Эстония запретила въезд еще 98 должностным лицам Беларуси

Первый список состоял из 30 официальных лиц, в том числе Александра Лукашенко. Во второй список вошло 98 человек.

Ведомство отмечает, что вошедшие в список лица сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов. Запрет на въезд в Эстонскую Республику установлен на срок с 25 сентября 2020 года по 30 августа 2025 года.

Одновременно с Эстонией соответствующий список опубликовали Латвия и Литва. ЕС также разрабатывает санкции.

Со списком можно ознакомиться на сайте МИДа.