Эстония запретила въезд еще 98 должностным лицам Беларуси

Сегодня МИД Эстонии обнародовал дополнительный список белорусских должностных лиц, которым запрещается въезд в Эстонию в соответствии с законом о международных санкциях.
Первый список состоял из 30 официальных лиц, в том числе Александра Лукашенко. Во второй список вошло 98 человек.
Ведомство отмечает, что вошедшие в список лица сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов. Запрет на въезд в Эстонскую Республику установлен на срок с 25 сентября 2020 года по 30 августа 2025 года.
Одновременно с Эстонией соответствующий список опубликовали Латвия и Литва. ЕС также разрабатывает санкции.
Со списком можно ознакомиться на сайте МИДа.
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