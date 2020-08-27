Эстония запрещает въезд лицам, ответственным за насилие и фальсификацию выборов в Беларуси(32)
На сегодняшнем заседании правительство приняло представленное министром иностранных дел постановление, которым на основании закона о международных санкциях устанавливается запрет на въезд в Эстонию тем лицам, в отношении которых есть обоснованные основания полагать, что они ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси, за связанное с этим насилие и нарушение прав человека, либо содействовали этому.
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