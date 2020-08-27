Эстония запрещает въезд лицам, ответственным за насилие и фальсификацию выборов в Беларуси

”Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого — действительно свободные и независимые выборы, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию”.

В соответствии с позицией по поводу политики ЕС в отношении Республики Беларусь, одобренной правительством на заседании 18 августа 2020 и поддержанной комиссиями Рийгикогу по иностранным делам и делам Европейского союза на совместном заседании 19 августа 2020 года, Эстония не признает результаты прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, поскольку выборы не были ни свободными, ни честными.

Санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой. К введению санкций сейчас готовится и Европейский союз.

Постановление правительства вступит в силу в общем порядке. После этого список конкретных лиц свои приказом утвердит министр иностранных дел.