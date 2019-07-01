Эстония заняла первое место в рейтинге самых успешных в цифровой сфере стран по версии BBC

Сам рапорт рассматривает вопрос с точки зрения доступности э-услуг для иностранцев. В рапорте отмечается, что э-услугами довольны 94% респондентов, при этом 70% из них поставили максимальный балл. Кроме того, отмечается, что в Эстонии имеется хороший доступ к быстрому интернету, возможность платить наличными и легко приобрести местный телефонный номер.

”В Эстонии доступ к интернету считается правом человека. Даже на прекрасных эстонских островах, например, на Сааремаа, есть интернет-соединение”, — сказала BBC предприниматель из Австрии Александра Нима, которая работает и живет в Таллинне. Также она отмечает, что в Эстонии очень легко зарегистрировать фирму.

Местному разработчику ПО Тармо Аннусу больше всего нравится в Эстонии возможность вместо телефонного звонка посылать сообщения. ”Вместо того, чтобы звонить в магазин и спрашивать, как они работают на праздники, я просто могу написать им в Viber”, — отметил он.

При этом BBC пишет, что цифровое развитие Эстонии происходило небезболезненно, и приводит в пример кибератаки 2007 года.