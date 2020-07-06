Эстония взвешивает возможность запретить кремлевский пропагандистский канал

Министр иностранных дел Эстонии сказал Delfi, что одобряет действия Латвии, но для того, чтобы пойти на те же шаги и в Эстонии, будет проведен анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции канала — верный шаг с целью реализации финансовых санкций. Он отметил, что речь идет только о тех прокремлевских каналах, выгодополучателями от работы которых являются лица, находящиеся в санкционном списке.

В результате подобного анализа осенью прошлого года были наложены ограничения на работу агентства "Спутник", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", которой руководит Владимир Киселев.

Предписание ограничить деятельность "Спутника" было сделало со стороны Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu Andmebüroo — RAB), по экономическим (санкционным) мотивам.

Хотя Эстония и Литва не спешат идти по стопам Латвии, не исключено, что такой же шаг в отошении RT будет предпринят, пояснила сотрудник отдела связей с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп. Анализ в отношении Дмитрия Киселева и Russia Today продолжается.

"Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам. Компетентным органом по примерению финансовых санкций в Эстонии является RAB. RAB анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнерами инфомацию и сформируют на основании этого свою позицию", — сообщила она.

Советник Департамента технического надзора (TTJA) Пеэтер Соокрус в свою очередь пояснил, что эстонское законодательство не дает ведомству столь же большие права в ограничении вещания иностранных каналов на территории страны, какие есть у аналогичного надзорного органа Латвии, но и в нашем законе предусмотрены нормы для вмешательства в случае неоднократных нарушений действующих требований.

Поэтому для установления ограничений в отношении российского телеканала должно быть выдано соответствующее предписание RAB. Для этого RAB должно доказать экономическую связь определенного санкционного лица с телеканалом.

В TTJA по состоянию на сегодняшний день никаких просьб по ограничению вещания канала RT не поступало. Pуководитель RAB Мадис Рейманд подтвердил, что его ведомство поддерживает тесную связь с латвийскими коллегами. "Мы оценим передаваемые Латвией данные, касающиеся применения ограничений, и затем сформулируем свою позицию".