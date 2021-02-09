Эстония выступает против использования 5G в Ленинградской области

Входящие в НАТО Латвия и Эстония, а также Финляндия (эта страна не входит в НАТО, но ее военные системы унифицированы со стандартами альянса) возражают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G, работающих на частотах 4,8–4,99 ГГц, под Петербургом. Это следует из таблицы согласования использования частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи (МСЭ, подразделение ООН, координирующее взаимодействие участников глобального рынка связи), сообщают Ведомости.
Получать согласие на использование средств связи на приграничных территориях предписывает международный регламент радиосвязи. Из него, в частности, следует, что с сопредельными государствами, обладающими оснащенными средствами связи самолетами, надо согласовывать использование частот 4,8–4,99 ГГц для сетей 5G на расстоянии до 300 км от их воздушных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.
Наиболее близкая сейчас к границам ЕС опытная зона 5G, где запланировано использование полосы 4,8–4,99 ГГц, — Кронштадт. Здесь в 2019 г. тестовую зону пятого поколения заявила МТС. Это не коммерческая, а именно тестовая сеть, подчеркивает представитель компании Алексей Меркутов. По его словам, МТС обратилась в Главный радиочастотный центр, который направляет заявки на согласование частот в МСЭ. ”Пока никаких распоряжений прекратить тестирование в МТС не поступало”, — заявил ”Ведомостям” Меркутов. Профильные ведомства Латвии, Эстонии и Финляндии не ответили на вопросы ”Ведомостей” о причинах отказа в разрешении на использование частот.
Проблемы с использованием частот 4,8–4,99 ГГц на приграничных со странами НАТО территориях предсказывались ранее. Потому что известно, что эти диапазоны заняты военными авиационными системами стран альянса, в частности системами распознавания ”свой — чужой”. Базовые станции 4,8–4,99 ГГц могут создавать им серьезные помехи на расстоянии в сотни километров.
Отказ в согласовании использования частот Латвией, Эстонией и Финляндией может стать прецедентом — затем Россия получит такие же ноты от Украины и Турции, где военные заявили о планах использования частот 4,8–4,99 ГГц для нужд авиации. Не исключено, что в будущем так же поступят в Грузии и Азербайджане, предупреждает собеседник ”Ведомостей”, знакомый с ситуацией.
По сути, Россия добровольно возложила на себя обязанность согласовывать использование данного диапазона со всеми приграничными странами, отмечает руководитель проектов ”Спектрум менеджмент” Вадим Поскакухин: ”До 2019 г. Россия не должна была координировать свои базовые станции в этой полосе и могла бы задействовать спектр в приграничных районах до того, как соседние страны смогли бы это заблокировать. Но желание продвинуть диапазон 4,8–4,99 ГГц на международной арене и подчеркнуть, что он будет основным для России, привело к тому, что в регламенте радиосвязи полоса была отмечена как предназначенная в ряде стран, включая Россию, именно для сотовой связи”. Использование частот на сотовых сетях в России менее приоритетно, чем для авиационной связи в соседних странах. И они имеют полное право возражать.
Диапазон, занятый военными НАТО, не оптимален для развертывания сетей 5G — дешевле и эффективнее строить их на частотах 3,4–3,8 ГГц, неоднократно говорили участники рынка. Например, недавно ассоциация GSMA посчитала, что строительство 5G-сетей в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД обойдется каждому оператору в 37,2 млрд руб., а в 4,8–4,99 ГГц — в 54,4 млрд руб., так как эти частоты требуют строительства большего количества базовых станций. Но 3,4–3,8 ГГц занят средствами связи российских силовых структур, поэтому места для сотовых сетей в нем нет — на просьбы операторов освободить часть частот силовые ведомства несколько раз отвечали отказом.
Человек, знакомый с менеджерами нескольких сотовых операторов, утверждает, что частоты 4,8–4,99 ГГц не единственный проблемный с точки зрения использования в приграничных районах диапазон. Например, Россия осталась чуть ли не единственной в Европе страной, где на частотах 700 МГц вещает телевидение — соседние страны освобождают эту полосу для сотовой связи. Это также вызывает напряженность во взаимодействии России с соседними странами в части согласования частот.
Ситуация с координацией частотных присвоений 4,8–4,9 ГГц в приграничной зоне не критична, считают в Минцифры: ”По поступившим заявкам на согласование использования частот администрации связи иностранных государств иногда публикуют возражения, мотивировка при этом не указывается”. В этих случаях администрация связи взаимодействует с высказавшими возражения ведомствами по почте, а в случае недостижения согласия проводит двусторонние координационные встречи и переговоры, рассказала представитель Минцифры: ”Учитывая взаимную заинтересованность, в таких случаях стороны приходят к согласию. В данном случае Россия имеет все условия для успешной приграничной координации в интересующих стороны диапазонах частот”. Коммерческий запуск сетей 5G в России намечен на 2024 г. — время еще есть, считает другой чиновник. ”Базовые станции в тестовом режиме работать могут, но пока не имеют международной защиты от сторонних помех — вопрос будет снят в ходе координации”, — уверен заместитель гендиректора НИИ радио Евгений Девяткин.
Некоторые чиновники профильных ведомств на уровне идей обсуждают такой сценарий: в обмен на согласование использования частот 4,8–4,99 ГГц в приграничных с Европой районах Россия, в свою очередь, согласует развертывание у своих границ 5G-сетей в 3,4–3,8 ГГц, рассказывает знакомый с этими планами человек. Но убедить российских силовиков и военных Североатлантического альянса отказаться от использования части частот в приграничных районах — задача крайне сложная, если вообще реальная, сомневается источник ”Ведомостей”. По его мнению, оптимальным выходом из положения станет выдача российским операторам части частот 3,4–3,8 ГГц и гармонизация российского частотного планирования с европейским.
Операторы пессимистично настроены относительно строительства 5G-сетей на частотах 4,8–4,99 ГГц. По мнению представителя ”Мегафона”, сложившаяся ситуация не имеет приемлемых технических способов разрешения: авиационные системы, особенно системы специального назначения, требуют особой чистоты эфира. В итоге без доступа к 5G может остаться более 30% населения России, опасается он. Вполне вероятно, что блокировать работу сетей 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц в приграничных регионах России будут европейские страны, возможно Грузия и Казахстан, также из программы 5G точно выпадают регионы Дальнего Востока, перечисляет представитель Tele2 Дарья Колесникова: ”Если спорные вопросы не будут решены, базовые станции в диапазоне 4,8–4,99 ГГц смогут работать только в глубине страны”. Проблема с развитием сетей в 4,8–4,99 ГГц в приграничных районах — существенное препятствие для развития 5G в России, согласна и представитель ”Вымпелкома” Анна Айбашева: ”Учитывая, что данный диапазон выделен для сетей пятого поколения на вторичной основе, принятие решения в пользу 5G при согласовании с соседними администрациями видится маловероятным”. Оптимальный диапазон для внедрения 5G — 3,4–3,8 ГГц, настаивают в ”Вымпелкоме”.
По мнению Поскакухина, в сложившейся ситуации проблемы могут возникнуть не только у операторов, но и у отечественных производителей оборудования, ориентирующихся на 4,8–4,99 ГГц: ”Ограничение на его использование продвижению не способствует”.
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Названа новая причина крушения «Титаника»