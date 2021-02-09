Эстония выступает против использования 5G в Ленинградской области

Получать согласие на использование средств связи на приграничных территориях предписывает международный регламент радиосвязи. Из него, в частности, следует, что с сопредельными государствами, обладающими оснащенными средствами связи самолетами, надо согласовывать использование частот 4,8–4,99 ГГц для сетей 5G на расстоянии до 300 км от их воздушных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.

Наиболее близкая сейчас к границам ЕС опытная зона 5G, где запланировано использование полосы 4,8–4,99 ГГц, — Кронштадт. Здесь в 2019 г. тестовую зону пятого поколения заявила МТС. Это не коммерческая, а именно тестовая сеть, подчеркивает представитель компании Алексей Меркутов. По его словам, МТС обратилась в Главный радиочастотный центр, который направляет заявки на согласование частот в МСЭ. ”Пока никаких распоряжений прекратить тестирование в МТС не поступало”, — заявил ”Ведомостям” Меркутов. Профильные ведомства Латвии, Эстонии и Финляндии не ответили на вопросы ”Ведомостей” о причинах отказа в разрешении на использование частот.

Проблемы с использованием частот 4,8–4,99 ГГц на приграничных со странами НАТО территориях предсказывались ранее. Потому что известно, что эти диапазоны заняты военными авиационными системами стран альянса, в частности системами распознавания ”свой — чужой”. Базовые станции 4,8–4,99 ГГц могут создавать им серьезные помехи на расстоянии в сотни километров.

Отказ в согласовании использования частот Латвией, Эстонией и Финляндией может стать прецедентом — затем Россия получит такие же ноты от Украины и Турции, где военные заявили о планах использования частот 4,8–4,99 ГГц для нужд авиации. Не исключено, что в будущем так же поступят в Грузии и Азербайджане, предупреждает собеседник ”Ведомостей”, знакомый с ситуацией.

По сути, Россия добровольно возложила на себя обязанность согласовывать использование данного диапазона со всеми приграничными странами, отмечает руководитель проектов ”Спектрум менеджмент” Вадим Поскакухин: ”До 2019 г. Россия не должна была координировать свои базовые станции в этой полосе и могла бы задействовать спектр в приграничных районах до того, как соседние страны смогли бы это заблокировать. Но желание продвинуть диапазон 4,8–4,99 ГГц на международной арене и подчеркнуть, что он будет основным для России, привело к тому, что в регламенте радиосвязи полоса была отмечена как предназначенная в ряде стран, включая Россию, именно для сотовой связи”. Использование частот на сотовых сетях в России менее приоритетно, чем для авиационной связи в соседних странах. И они имеют полное право возражать.