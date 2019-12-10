Эстония выполнит рекомендации ”ГРЕКО” относительно политических советников

”Специальная комиссия по борьбе с коррупцией готова сотрудничать по вопросам систематического выполнения этих рекомендаций и поддерживает деятельность различных учреждений и организаций в этой сфере”, — сказала председатель комиссии Катри Райк. Она добавила, что комиссия считает необходимым расширить понятие политических советников

По словам заместителя председателя комиссии Марека Юргенсона, необходимость прозрачности и ясности в случае высших должностных лиц — естественна. ”Обеспечить и соблюдать ee проще, если правила одинаково понятны всем”, — сказал Юргенсон.

Действующее при Совете Европы международное объединение по борьбе с коррупцией ”ГРЕКО” в своем пятом оценочном туре дало семь рекомендаций, касающихся высокопоставленных должностных лиц и политических советников.

”ГРЕКО” отметило, что соответствие политических советников следует оценивать при принятии на работу перед их назначением на должность, исходя из критериев этики и добросовестности. Организация также рекомендует расширить область анализа рисков. Это позволит выявить факторы, приводящие к коррупции высокопоставленных должностных лиц.