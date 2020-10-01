01.10.2020, 15:52

Эстония выдвинула кандидатуру Кальюлайд на пост генсека ОЭСР

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Noore õpetlase stipendiumi üleandmine Fotografiskas 17.08.2020
President Kersti KaljulaidFoto: Karl-Eerik Pink

Сегодня посол Эстонии при ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) Клайд Кулл вручил документы, по которым Эстония выдвигает кандидатуру президента Керсти Кальюлайд на пост генерального секретаря ОЭСР.

Свою позицию и видение Кальюлайд представит на виртуальном мероприятии 5 октября.

Кальюлайд сказала, что в течение 30 лет с восстановления независимости Эстония провела множество масштабных, быстрых и успешных реформ, создала первое по-настоящему цифровое государство и, как подтверждает ОЭСР, разработала одну из лучших систем образования в мире.

”Хочу внедрить этот опыт в ОЭСР, чтобы мы были готовы к вызовам, с которыми столкнемся в ближайшие десятилетия”, — отметила президент.

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