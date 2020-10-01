Эстония выдвинула кандидатуру Кальюлайд на пост генсека ОЭСР

Свою позицию и видение Кальюлайд представит на виртуальном мероприятии 5 октября.

Кальюлайд сказала, что в течение 30 лет с восстановления независимости Эстония провела множество масштабных, быстрых и успешных реформ, создала первое по-настоящему цифровое государство и, как подтверждает ОЭСР, разработала одну из лучших систем образования в мире.

”Хочу внедрить этот опыт в ОЭСР, чтобы мы были готовы к вызовам, с которыми столкнемся в ближайшие десятилетия”, — отметила президент.