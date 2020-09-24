24.09.2020, 11:26
Эстония выделит 110 000 евро на помощь американскому штату Мэриленд
Правительство Эстонии намерено выделить из бюджета средства на помощь американскому штату Мэриленд, а также Греции.
Правительство Эстонии намерено выделить из бюджета средства на помощь американскому штату Мэриленд, а также Греции.
На своем сегодняшнем заседании правительство обсудит выделение из государственного резерва 110 000 евро американскому штату Мэриленд, чтобы поддержать его в смягчении последствий пандемии COVID-19 посредством приобретения и транспортировки средств индивидуальной защиты.
Также правительство планирует выделить 50 000 евро Греции, которая в настоящее время помогает беженцам, оставшимся без крова в результате пожара в лагере беженцев Мория.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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