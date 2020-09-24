24.09.2020, 11:26

Эстония выделит 110 000 евро на помощь американскому штату Мэриленд

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Valitsuse pressikonverents 19.03.2020
Foto: Andres Putting

Правительство Эстонии намерено выделить из бюджета средства на помощь американскому штату Мэриленд, а также Греции.

На своем сегодняшнем заседании правительство обсудит выделение из государственного резерва 110 000 евро американскому штату Мэриленд, чтобы поддержать его в смягчении последствий пандемии COVID-19 посредством приобретения и транспортировки средств индивидуальной защиты.

Также правительство планирует выделить 50 000 евро Греции, которая в настоящее время помогает беженцам, оставшимся без крова в результате пожара в лагере беженцев Мория.

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