Эстония выделила Испании и Италии маски: 50 000 хирургических и 10 000 FFP2(13)
По словам министра государственного управления Яака Ааба, Эстония может выделить маски другим, потому что у нас самих проблем с запасами нет.
По словам министра государственного управления Яака Ааба, Эстония может выделить маски другим, потому что у нас самих проблем с запасами нет.
Ааб сообщил, что Эстония выделит обеим странам по 25 000 хирургических масок и 5000 защитных масок типа FFP2.
"С запасами обоих видов масок у нас самих проблем нет, и в домах по уходу их достаточно", — заверил Ааб и добавил, что в среду в Эстонию прибудет новая партия масок.
Способ и время доставки масок в Испанию и Италию сегодня вечером со своими коллегами обсудит министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу.
"Мы обсудили этот вопрос на кризисной комиссии и решили, что в силах помочь своим друзьям", — сказал Рейнсалу.
В ближайшие дни маски по заказу Департамента здоровья должны начать поступать с завода в Силламяэ, там производят респираторы FFP3.
К тому же Эстония выделит в качестве ответа на просьбу со стороны ВОЗ о помощи в борьбе с распространением коронавируса в бедных странах 100 000 евро из средств, предусмотренных на гуманитарную помощь.
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