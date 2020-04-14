Эстония выделила Испании и Италии маски: 50 000 хирургических и 10 000 FFP2

Ааб сообщил, что Эстония выделит обеим странам по 25 000 хирургических масок и 5000 защитных масок типа FFP2.

"С запасами обоих видов масок у нас самих проблем нет, и в домах по уходу их достаточно", — заверил Ааб и добавил, что в среду в Эстонию прибудет новая партия масок.

Способ и время доставки масок в Испанию и Италию сегодня вечером со своими коллегами обсудит министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу.

"Мы обсудили этот вопрос на кризисной комиссии и решили, что в силах помочь своим друзьям", — сказал Рейнсалу.

В ближайшие дни маски по заказу Департамента здоровья должны начать поступать с завода в Силламяэ, там производят респираторы FFP3.

К тому же Эстония выделит в качестве ответа на просьбу со стороны ВОЗ о помощи в борьбе с распространением коронавируса в бедных странах 100 000 евро из средств, предусмотренных на гуманитарную помощь.