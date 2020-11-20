Эстония ввела санкции в отношении еще трех десятков белорусов

Сегодня, 20 ноября, Министерство иностранных дел обнародовало дополнительный список из 28 должностных лиц Беларуси, которым на основании международного закона о санкциях запрещается въезжать в страну.
Всего в списке 156 человек.
Министерство отмечает, что эти люди сыграли важную роль в фальсификации выборов и использовании силы в отношении мирных участников протестов в Беларуси.
Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
«Выглядит дурой на всю страну»: жена Дзюбы подает на развод?
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Робот, вариатор, механика или автомат? Какая коробка лучше