Эстония ввела санкции в отношении еще трех десятков белорусов

Всего в списке 156 человек.

Министерство отмечает, что эти люди сыграли важную роль в фальсификации выборов и использовании силы в отношении мирных участников протестов в Беларуси.

Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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