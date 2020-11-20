20.11.2020, 14:21

Эстония ввела санкции в отношении еще трех десятков беларусов

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EST
Minsk 23.08.2020
Foto: Andres Putting

Сегодня, 20 ноября, Министерство иностранных дел обнародовало дополнительный список из 28 должностных лиц Беларуси, которым на основании международного закона о санкциях запрещается въезжать в страну.

Всего в списке 156 человек.

Министерство отмечает, что эти люди сыграли важную роль в фальсификации выборов и использовании силы в отношении мирных участников протестов в Беларуси.

Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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