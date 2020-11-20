Эстония ввела санкции в отношении еще трех десятков беларусов

Сегодня, 20 ноября, Министерство иностранных дел обнародовало дополнительный список из 28 должностных лиц Беларуси, которым на основании международного закона о санкциях запрещается въезжать в страну.
Всего в списке 156 человек.
Министерство отмечает, что эти люди сыграли важную роль в фальсификации выборов и использовании силы в отношении мирных участников протестов в Беларуси.
Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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