Эстония введет плату для граждан Украины и Белоруссии за долгосрочные визы

"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано", — сказала представитель министерства Лийза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освободить граждан Украины от уплаты пошлины.

Аналогичное исключение, действовавшее с 2011 года, будет отменено и для граждан Белоруссии, передает rus.err.ee.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Белоруссией, но создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран.