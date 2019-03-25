Эстония вспоминает жертв мартовской депортации 1949 года

25 марта минует 70 лет со дня, когда началась мартовская депортация. В 1949 году советская власть отправила насильственно в Сибирь около 22 000 жителей Эстонии, которых заклеймили «социально чуждыми элементами». По инициативе гражданских объединений по всей стране пройдут памятные мероприятия, цель которых – сохранить память и призвать беречь свободу, чтобы подобные преступления больше никогда не повторились.
В 16 часов на мемориале жертвам коммунизма в Таллинне начнется памятная церемония и возложение венков. В ходе церемонии будут открыты новые именные таблички, посвященные 200 жертвам репрессий, а также памятная доска без вести пропавшим жертвам. Эти имена были установлены при содействии родственников после открытия мемориала в августе 2018 года.
На церемонии произнесут речь президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, председатель Эстонского союза ”Мементо” Арнольд Альясте и представитель Эстонского союза студенческих корпораций Хенри Зибо. На открытии новых именных табличек выступит писательница и поэтесса Леэло Тунгал, чья бабушка была депортированная в 1949 году — ее имя на одной из табличек. Об исследовательской работе, стоящей за мемориалом, расскажет член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу. Выступит оркестр.
Все приглашаются почтить память жертв свечами, цветами и венками.
По традиции, в 18 часов начнется зажжение тысяч свечей на площади Свободы в Таллинне, на Ратушной площади в Нарве, на Ратушной площади в Тарту и на площади Независимости в Пярну. С помощью лазерной технологии на площади Свободы будут проецироваться история депортации и имена депортированных.
По случаю дня памяти Батарейная тюрьма — один из символов тоталитарных репрессий — окрасится вечером в красный цвет. Эстонский институт исторической памяти развивает в Батареи при поддержке Эстонского государства Международный музей памяти жертв коммунизма. Уже в мае 2019 года часть уникального комплекса будет открыта для посещения — там будет расположена выставка об истории крепости и преступлениях коммунизма. Больше информации о проекте музея здесь: www.communismvictimsmuseum.com.