Эстония временно остановит выдачу шенгенских виз

В порядке исключения визу можно будет ходатайствовать на гуманитарных основах (болезнь или смерть близкого родственника), для транспортировки товара или сырья, для оказания медицинских или других услуг, необходимых для разрешения кризисных ситуаций, так же тем, чей родитель, ребёнок или супруг(а) являются гражданином Эстонии, имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии.

С уже выданными и действующими визами въехать в Эстонию во время чрезвычайного положения невозможно.

Также напоминаем, что начиная с 17 марта в Эстонию смогут попасть только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов. Как исключение Департамент полиции и погранохраны может допустить в Эстонию гражданина другой страны, у кого нет симптомов заболевания и чьи родители, бабушки-дедушки, дети, внуки или супруг(а) являются гражданами Эстонии или же имеют ИД карточку или карту вида на жительство.

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