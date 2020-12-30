Эстония вошла в топ-10 самых свободных стран мира. Россия — на 115-м месте

Эстония занимает очень высокие места в Индексе свободы человека The Cato Institute 2020 в каждой категории: оценка личной свободы — 9,12 из 10; оценка экономической свободы — 7,96 из 10; общая оценка свободы человека составляет 8,54 из 10. Наша страна поднялась на 7 позиций по сравнению с индексом 2019 года. Лидирует в списке, как и год назад, Новая Зеландия. Также в десятку вошли Швейцария, Гонконг, Дания, Австралия, Канада, Ирландия, Германия и Швеция (последние две страны разделили 9-ю строчку).

Великобритания и США делят 17-ю позицию, Россия занимает только 115-е место, уступая согласно оценкам центра, Аргентине (70-е место), Бразилии (88-е) и Кении (93-е), но опережая Турцию (119-е) и Китай (129-е).

Фото: скриншот

Полный список стран со всеми оценками можно скачать ЗДЕСЬ.

Индекс человеческой свободы (ИЧС) – первый почти всеобъемлющий индекс, интегрально оценивающий состояние свобод в отдельных сферах человеческой жизни и деятельности. Он демонстрирует, насколько люди в выбранной стране в чем-то ограничиваются или принуждаются властями. Его расчетом занимаются Институт Катона (Вашингтон, США), Институт Фрезера (Ванкувер, Канада), Фонд Фридриха Науманна (Потсдам, Германия) совместно с Институтом экономического анализа (Москва, Россия) и Институтом Визио (Любляна, Словения).

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