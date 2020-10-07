Эстония в знак протеста временно отзывает своего посла из Беларуси

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Напомним, дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября с требования МИД Беларуси к посольствам Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. МИД также предложил Варшаве и Вильнюсу отозвать для консультаций своих послов, работающих в Беларуси.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что ”в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси”. То есть речь идет не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС. 6 октября Минск покинул и посол Германии.

"С точки зрения Эстонии давление Беларуси на Литву и Польшу необоснованно и заслуживает сожаления", — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. "В знак протеста против действий со стороны Беларуси мы решили отозвать своего посла из Беларуси для консультаций в Таллинн", — сказал он.

Послом Эстонии в Минске работает Мерике Кокаев. Она покинет белорусскую столицу 8 октября.

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