Эстония в мировом рейтинге паспортов занимает 11 место

Эстония находится на 11-м месте в рейтинге паспортов, позволяющих беспрепятственно путешествовать по миру, сообщает Yle.
Самые влиятельные в мире паспорта — японский и сингапурский, передает информационное агентство CNN.
Согласно данным всемирного паспортного рейтинга Henley Passport Index, с паспортом Японии и Сингапура можно попасть в 189 стран.
На второй строчке рейтинга: Финляндия, Южная Корея и Германия — 187 стран.
Еще пять лет назад лидерами рейтинга были США и Великобритания, однако теперь обе страны опустились на шестое место.
Другие паспорта рейтинга:
Литва — 9 место — 180 стран;
Латвия — 10 место — 179 стран;
Эстония — 11 место — 178 стран;
Украина — 44 место — 126 стран;
Россия — 51 место — 116 стран;
Грузия — 52 место — 113 стран;
Беларусь и Казахстан — 69 место — 75 стран.
«Барселона» готова продать Самюэль Умтити за 50 млн евро
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Мелания Трамп на приеме в Лондоне поразила гостей
«Спартак» готов продать Фернандо в «Шанхай Шеньхуа»