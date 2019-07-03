03.07.2019, 21:25

Эстония в мировом рейтинге паспортов занимает 11 место

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IMG_4018Foto: Annika Haas

Эстония находится на 11-м месте в рейтинге паспортов, позволяющих беспрепятственно путешествовать по миру, сообщает Yle.

Самые влиятельные в мире паспорта — японский и сингапурский, передает информационное агентство CNN.

Согласно данным всемирного паспортного рейтинга Henley Passport Index, с паспортом Японии и Сингапура можно попасть в 189 стран.

На второй строчке рейтинга: Финляндия, Южная Корея и Германия — 187 стран.

Еще пять лет назад лидерами рейтинга были США и Великобритания, однако теперь обе страны опустились на шестое место.

Другие паспорта рейтинга:

Литва — 9 место — 180 стран;
Латвия — 10 место — 179 стран;
Эстония — 11 место — 178 стран;
Украина — 44 место — 126 стран;
Россия — 51 место — 116 стран;
Грузия — 52 место — 113 стран;
Беларусь и Казахстан — 69 место — 75 стран.

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