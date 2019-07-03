Эстония в мировом рейтинге паспортов занимает 11 место

Самые влиятельные в мире паспорта — японский и сингапурский, передает информационное агентство CNN.

Согласно данным всемирного паспортного рейтинга Henley Passport Index, с паспортом Японии и Сингапура можно попасть в 189 стран.

На второй строчке рейтинга: Финляндия, Южная Корея и Германия — 187 стран.

Еще пять лет назад лидерами рейтинга были США и Великобритания, однако теперь обе страны опустились на шестое место.



Другие паспорта рейтинга:

Литва — 9 место — 180 стран;

Латвия — 10 место — 179 стран;

Эстония — 11 место — 178 стран;

Украина — 44 место — 126 стран;

Россия — 51 место — 116 стран;

Грузия — 52 место — 113 стран;

Беларусь и Казахстан — 69 место — 75 стран.