Эстония ужесточит надзор за табачными изделиями

С изменениями в Законе Эстония примет также директиву о табачных изделиях ЕС, что необходимо для введения системы надзора. Впредь каждый предприниматель, находящийся в цепи сбыта, должен будет регистрировать все упаковки и их дальнейшее передвижение.

При регистрации табачных изделий будет просканирован индикационный код на защитном элементе, после чего полученная информация будет передана в базу данных и благодаря этому можно будет получить информацию по поводу каждой операции. Регистрировать товар обязаны изготовители, импортеры, оптовые фирмы и транспортные предприятия. Магазины или бары, согласно законопроекту, не должны рапортовать о передвижении табачных изделий.

В Эстонии в качестве защитного элемента будет взята уже имеющиеся акцизная марка.

”Для подготовки системы надзора было очень мало времени, однако мы сделали все необходимое для ее внедрения. Теперь нужно в скором порядке принять необходимые изменения. Я благодарен всем сторонам, которые во имя нашей общей цели, для сдерживания черного рынка, конструктивно между собой сотрудничали”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Создаваемая система позволит в любой момент проверить подлинность пачки сигарет.

Новые требования будут применены к сигаретам и табаку для самодельной сигареты начиная с 20 мая 2019 года и к остальным табачным изделиям начиная с 20 мая 2024 года.

Сигареты и табак для самодельной сигареты, произведенные в ЕС или, которые были сюда импортированы до 20 мая, могут остаться в продаже до 20 мая 2020 года.