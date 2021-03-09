Эстония участвует в учениях НАТО ”Молния грифона”

В рамках учений Силы обороны Эстонии развернули командный пункт. Он отвечает за обеспечение оперативной осведомленности, обмен информацией, а также координацию между подразделениями НАТО и гражданскими институтами. Сценарий учений предполагает противодействие гибридным угрозам и отражение прямого военного вмешательства.

По словам руководителя учений в Эстонии генерал-майора Индрека Сиреля, в связи с эпидемией коронавируса программу маневров пришлось урезать, но они по-прежнему позволяют отработать необходимые процедуры.

”Довольно часто масштаб проводившихся учений был скромнее: в них принимали участие только представительства штабов. Эти маневры позволили задействовать весь штаб корпуса, а также всю систему управления и обмена информацией”, — пояснил генерал-майор Сирель.

В реальной кризисной ситуации обмен информации и координация действий между различными штабами играет важную роль, поскольку формирование общей картины обстановки и четкое руководство лежат в основе совместных действий НАТО, добавил он.

В учениях принимают участие Северная и Северо-Восточная дивизии НАТО, а также штабные элементы альянса в Прибалтике и Польше.

Маневры ”Молния грифона” — штабные учения расквартированного в Польше Северо-Восточного корпуса НАТО, в рамках которых проверяется способность подразделения проводить операции. Они начались 1 марта и закончатся 12 марта.