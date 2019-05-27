Эстония трезвеет. За последние 10 лет потребление алкоголя снизилось до рекордного уровня

”Употребление алкоголя в Эстонии по-прежнему сохраняется на высоком уровне, что приводит за собой серьезные проблемы со здоровьем и потери жизней из-за заболеваний и несчастных случаев. Положительно не сказываются и покупки в Латвии, потому что таким образом алкоголь стал дешевле для тех, кто туда ездит. Алкоголем закупаются в больших объемах, и эта тема постоянно находится в поле интереса журналистов. Если на политическом уровне решат сократить приграничную торговлю и для этого понизят акцизы, то параллельно придется следить за тем, как меняются розничные цены, а также придется внедрять меры для того, чтобы потребление алкоголя среди жителей не росло”, — сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

”Потребление алкоголя за последние года немного снизилось, и это несмотря на рекордно жаркое лето, рост доходов и происходящее с приграничной торговлей. Однако 10,1 литров алкоголя на одного взрослого человека в год — это уровень, где вред от алкоголя все еще превышает доходы этой отрасли. Для того, чтобы сократить чрезмерное потребление алкоголя и снизить вред, необходимо продолжить реализацию целостной алкогольной политики, что означает постоянную деятельность во всех десяти сферах, которые влияют на потребление алкоголя. Для сокращения вреда особенно затратно-эффективны те меры, которые влияют на доступность алкоголя, цену и маркетинг”, — сказала советник отдела по делам здоровья населения министерства социальных дел Трийну Тяхт.

Большее число людей (59%) считают, что в Эстонии по-прежнему потребляют много алкоголя. Наиболее серьезными проблемами, связанными с потреблением алкоголя, отмечают вождение в нетрезвом виде (92%), семейное насилие (84%) и проблемы со здоровьем (83%).

Большая часть опрошенных (65%) считает, что потребление алкоголя необходимо снизить и что удельный вес не изменился. Из опрошенных 88% ответили, что для снижения потребления алкоголя людям самим необходимо изменить свое отношение к алкоголю и быть для других примером. В то же время всего 25% из опрошенных ответили, что они сами должны снизить количество потребляемого алкоголя. Кроме того, люди считают, что на общественных мероприятиях нельзя употреблять алкоголь (72%) и что людей, совершивших в алкогольном опьянении правонарушение_ необходимо строго наказывать (71%), а также что рекламу алкоголя необходимо еще сильнее ограничить (70%).