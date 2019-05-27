27.05.2019, 17:40

Эстония трезвеет. За последние 10 лет потребление алкоголя снизилось до рекордного уровня

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ShootFoto: Ilmar Saabas

В 2018 году жители Эстонии потребили в среднем 10,1 литров абсолютного алкоголя из расчета на одного взрослого человека (15+), что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Потребление алкоголя снизилось за последние десять лет до рекордно низкого уровня, следует из проведенного Эстонским институтом конъюнктуры по заказу министерства социальных дел исследования ”Эстонский рынок алкоголя, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2018 году”, сообщает Министерство социальных дел.

В 2018 году жители Эстонии потребили в среднем 10,1 литров (-0,2 литров) абсолютного алкоголя из расчета на одного взрослого (в возрасте 15+), большую часть из которых составили легкие алкогольные напитки, в том числе пиво составило 4,1 литра, виноградное вино — 1,8 литра и другие легкие алкогольные напитки — 0,6 литра. Крепкий алкоголь составил 3,6 литров из употребленного алкоголя, в том числе 2,3 литра вина на одного взрослого.

Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в прошлом году из-за границы (в основном из Латвии) было привезено 3,3 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого. В это число входит как употребленный алкоголь, так и сделанные запасы. В Латвии покупали алкоголь 35% взрослых людей, из которых 14% специально ездили за алкоголем.

”Употребление алкоголя в Эстонии по-прежнему сохраняется на высоком уровне, что приводит за собой серьезные проблемы со здоровьем и потери жизней из-за заболеваний и несчастных случаев. Положительно не сказываются и покупки в Латвии, потому что таким образом алкоголь стал дешевле для тех, кто туда ездит. Алкоголем закупаются в больших объемах, и эта тема постоянно находится в поле интереса журналистов. Если на политическом уровне решат сократить приграничную торговлю и для этого понизят акцизы, то параллельно придется следить за тем, как меняются розничные цены, а также придется внедрять меры для того, чтобы потребление алкоголя среди жителей не росло”, — сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

”Потребление алкоголя за последние года немного снизилось, и это несмотря на рекордно жаркое лето, рост доходов и происходящее с приграничной торговлей. Однако 10,1 литров алкоголя на одного взрослого человека в год — это уровень, где вред от алкоголя все еще превышает доходы этой отрасли. Для того, чтобы сократить чрезмерное потребление алкоголя и снизить вред, необходимо продолжить реализацию целостной алкогольной политики, что означает постоянную деятельность во всех десяти сферах, которые влияют на потребление алкоголя. Для сокращения вреда особенно затратно-эффективны те меры, которые влияют на доступность алкоголя, цену и маркетинг”, — сказала советник отдела по делам здоровья населения министерства социальных дел Трийну Тяхт.

Большее число людей (59%) считают, что в Эстонии по-прежнему потребляют много алкоголя. Наиболее серьезными проблемами, связанными с потреблением алкоголя, отмечают вождение в нетрезвом виде (92%), семейное насилие (84%) и проблемы со здоровьем (83%).

Большая часть опрошенных (65%) считает, что потребление алкоголя необходимо снизить и что удельный вес не изменился. Из опрошенных 88% ответили, что для снижения потребления алкоголя людям самим необходимо изменить свое отношение к алкоголю и быть для других примером. В то же время всего 25% из опрошенных ответили, что они сами должны снизить количество потребляемого алкоголя. Кроме того, люди считают, что на общественных мероприятиях нельзя употреблять алкоголь (72%) и что людей, совершивших в алкогольном опьянении правонарушение, необходимо строго наказывать (71%), а также что рекламу алкоголя необходимо еще сильнее ограничить (70%).

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